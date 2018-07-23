Курс доллара в Украине на этой неделе несколько снизится: эксперты объяснили причины

На этой неделе в Украине ожидается незначительное падение курса доллара. Так, американская валюта будет торговаться на уровне 26,20 гривны за доллар, а европейская валюта, в свою очередь, будет постепенно снижаться до уровня 30,50 гривны за евро.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на еженедельный прогноз форекс-компании "Альпари".

На ближайший период доллар будет торговаться без особых изменений около отметок в 26,20 со склонностью к снижению до отметки в 26 гривен за 1 доллар. Евро не сможет преодолеть значение в 31 гривну и плавно будет снижаться до отметки в 30,50 гривны,

– прогнозирует аналитик Максим Пархоменко.

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На прошлой неделе доллар пытался выйти из устойчивого диапазона в 26-26,20 гривны. Рынок открылся на отметке в 26,20 гривны, в этот же день котировки гривни выросли до 26,17 на фоне продаж валюты экспортерами.

В последующие дни Нацбанк Украины начал активно участвовать в покупке валюты, продавцы начали ее придерживать, что привело к росту котировок доллара на межбанке до высших отметок в 26,55 гривны за доллар.

"Остановить стремительный рост доллара на межбанке смогло его падения на мировом рынке на фоне высказывания президента США Дональда Трампа о завышенный курс американской валюты. Таким образом, неделю был закрыт по 26,40 гривны за доллар", – объяснили в "Альпари".