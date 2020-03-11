Курс гривны к доллару на фоне возможного финансового кризиса: прогнозы

С начала года украинская гривна потеряла более 5%. Прогнозируют ее дальнейшее падение, особенно на фоне распространения коронавируса, обвала цен на нефть и фондовых рынков. Что будет с гривной, если наступит финансовый кризис, рассказываем в материале.

Предполагают, что до конца этой недели гривна упадет до 26 гривен за доллар. Только за один день она упала на 39 копеек. Большинство экспертов сходятся на мнении, что не стоит ждать гривны по 30 за доллар, поскольку НБУ еще имеет инструменты для сдерживания курса. И все это будет зависеть от дальнейшей ситуации с ценами на нефть, коронавирусом и фондовыми рынками. Если финансовый кризис наступит, то это обвалит гривну.

Важно Почему доллар растет: прогнозы для Украины

Украинскую гривну ввели в обращение в 1996 году с официальным курсом 1,8 к доллару. С тех пор она пережила несколько девальваций, в частности в конце 90-х, в 2008 во время финансового кризиса и в 2014-2015 из-за внутренних политических ситуаций, войну с Россией и снижение мировых цен на экспортные товары. В 2019 году украинская гривна укрепилась, но 2020 подготовил новые вызовы.



Среднегодовой курс гривны к доллару / инфографика 24 канала

Курс гривны и нефть

В понедельник 9 марта цены на нефть обвалились на 30% в результате нефтяной войны России и Саудовской Аравии. Это рекордное падение цены за последние 30 лет. Страны-члены ОПЕК выступали за снижение добычи нефти, чтобы урегулировать цены на нее. Но без России не видели в этом смысла. Россия не захотела приставать на условия ОПЕК. Через это Саудовская Аравия дала большие скидки на свою нефть и пообещала увеличить добычу.



Мировые цены на нефть Brent / Инфографика 24 канала

Как это повлияет на курс гривны?Украина не является экспортером нефти, поэтому прямой связи нет. Если брать во внимание исключительно цены на нефть, то их падение нам выгодно. Однако Украина экспортирует руду и зерно. Снижение цен на нефть вполне вероятно повлечет за собой снижение цен на другое сырье. Это уже происходит с начала года, но теперь может ускориться. В таком случае Украина будет иметь более низкие поступления в бюджет, в котором и так "дыра".

Мы попытались определить есть ли взаимосвязь между гривной и нефтью. Как видно из графика ниже, в основном падение мировых цен на нефть сопровождается падением гривны. Особенно это видно в двух случаях. Сначала это произошло в 2009. Если сейчас нефть является одной из причин возможного финансового кризиса, то в 2009 она стала следствием кризиса.

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Второй период пришелся на 2015 и причины падения гривны и нефти того года разнятся. В Украине обвалилась гривна из-за внутренних политических причин и войны с Россией. Хотя внешние факторы (падение цен на сырье) тоже имели свое влияние. Нефть в мире обвалилась из-за крепкого доллара, отсутствие регулирования со стороны ОПЕК, переполненные резервы, замедления экономики Европы и Китая и увеличение экспорта нефти Ираном в рамках ядерной сделки.

Прямой связи между курсом гривны и ценами на нефть нет, но будучи частью глобальной экономики, Украина ощущает на себе последствия колебаний цен на нефтяном рынке. Россия, чья экономика пострадала из-за нефтяной войны, остается одной из самых большых торговый партнеров. К тому же, низкие цены на нефть ведут за собой низкие цены на другие сырья, от которых уже курс гривны напрямую зависит.

Аналитики ведущего банка Goldman Sachs считают, что цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель. По мнению аналитика банка Дэмиена Курвалина, нынешняя ситуация кардинально меняет прогнозы для рынков нефти и газа.



Предполагается, что теперь производители дешевой нефти будут наращивать поставки, чтобы заставить страны с высокими затратами на добычу снизить ее объемы.

Коронавирус, финансовый кризис и курс гривны

Вероятность финансового кризиса в этом году растет. Все из-за коронавируса, который также является первопричиной обвала цен на нефть. В условиях экономического кризиса Украину ждет немало вызовов.

Вероятность того, что рынки переживут коронавирус без перехода в финансовый кризис и рецессию – минимальная. Усугубляет ситуацию то, что все давно ждали кризиса. И теперь может сработать эффект прогноза, который сам сбывается,

– написал эксперт по экономике Сергей Фурса.

Укрепление гривны в 2019 является частично следствием внимания инвесторов к украинскому рынку. Украина активно выставляла облигации под рекордно низкие проценты, привлекая деньги в бюджет. На фоне возможного экономического кризиса инвесторы ведут себя осторожно. Они предпочитают меньший, но стабильный доход. Украинская экономика нестабильна, а потому, чтобы сохранить интерес инвесторов, придется увеличить доходность ОВГЗ или искать источники наполнения бюджета где-либо.

Стоит отметить, что хоть 10% и низкие для украинских облигаций проценты, кредит от МВФ куда выгоднее – в среднем 3%.

Что такое ОВГЗ?

Это государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем рынке. Простыми словами государство берет в долг у инвестора деньги и обязуется выплатить их обратно с начисленными процентами в оговоренный срок. Основными преимуществами является то, что ОВГЗ, в отличие от других подобных финансовых инструментов, не облагаются налогом, а также на 100% гарантированы государством. Поэтому, инвестор без всяких рисков может забрать свои деньги в любой момент. Приобрести государственные облигации может каждый.

Более критичной является проблема с имеющимися инвесторами. Иностранцы могут начать выводить деньги с ОВГЗ, если усомнятся в стабильности украинской экономики.Если потеря потенциальных инвесторов – это потеря поступлений, то потеря существующих инвесторов – это увеличение "дыры" в бюджете.

В этом году на Украину приходится рекордная выплата долгов, а именно – 16,8 миллиарда долларов. Если гривна упадет, то обслуживать долг станет значительно сложнее. Положительной стороной является то, что в бюджете 2020 гривна заложена на уровне 27 к доллару. Поэтому падение до такого уровня не повлияет на внешние обязательства Украины.



Коронавирус в Китае / Фото Flickr

Китай в 2019 году подвинул Россию и стал основным торговым партнером Украины как в экспорте, так и в импорте. Поскольку коронавирус Covid-19 зародился именно в Китае, эта страна больше всего почувствовала экономические последствия. Карантин, приостановление производства, нарушение цепей поставок. Доля Китая в мировом ВВП – около 16%. Вскоре мировая экономика еще больше почувствует замедление такого игрока важно. Торговые отношения Украины с Китаем тоже могут ослабнуть, что одновременно принесет меньшие поступления от экспорта и меньшие таможенные поступления из растаможка импорта. Опять же, это ослабит гривну.

Курс гривны и паника

На курс гривны могут влиять не только внешние факторы или внутренние политические решения, но и обычная паника. Разговоры об угрозе финансового кризиса и возможное падение гривны заставило некоторое владельцев обменников перестраховаться и поставить спред – 1-1,2 гривны. Это психологически влияет и на самих украинцев, поскольку такие движения на наличном рынке создают иллюзию нестабильности. За это украинцы более массово скупают валюту, что в свою очередь еще больше ослабляет гривну.

При обострении паники мы можем смело выйти к концу недели до курса в 26,00,

– отметил аналитик Альпари Максим Пархоменко в комментарии РБК-Украина.



Очереди в обменники / Фото из открытых источников

В Нацбанке считают, что текущая ситуация на валютном рынке является скорее следствием психологических факторов. И они являются краткосрочными. Повлияли на ситуацию и послепраздничные дни и распространения коронавирус в мире. Госрегулятор заверил, что имеет достаточно ресурсов для поддержки банковского рынка.

Нынешняя ситуация на украинском валютном рынке межбанковском и наличном – сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект. Национальный банк имеет достаточно резервов для сглаживания колебаний курса гривны,

- отметили представители госрегулятора.

Что может сделать Украина, чтобы удержать курс гривны?

Золотовалютный фонд может сдерживать курс гривны в нестабильные экономические времена. Сегодня международные резервы Украины составляют 26,8 миллиарда долларов США, что является самым высоким уровнем с ноября 2012 года. Нацбанк отреагировал на опасность для гривны и 10 марта за пол часа продал 150 миллионов долларов. Об этом сообщил "Минфин" со ссылкой на ОТП Банк.

Всего с начала 2020 года Нацбанк купил на валютном рынке уже свыше 1 миллиарда долларов, а продал из резервов для сдерживания роста курса валют 295 миллионов долларов.

Поддержка МВФ будет как никогда важна для Украины. Если наступит финансовый кризис, от Украины отвернутся инвесторы. Без поддержки МВФ гривна может обвалиться и у Украины будут трудности с обслуживанием внешнего долга. Но пока не примет "антиколомойського" закона, то нечего ждать поддержки от МВФ.

Мы входим в кризис в гораздо лучшей форме, чем были в 2008 году и в 2013 году. Но без поддержки МВФ это лишь купит нам время. Немного времени. А потом будет в разы больнее,

– считает эксперт по экономике Сергей Фурса.

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Кризис 2008: что было с гривной?

Во время прошлого финансового кризиса гривна упала с 5 до 8 за доллар.Украина не была готова к кризису, но НБУ удалось закрепить курс на уровне 8 гривен и сохранить банковскую систему. Украина – страна, которая сильно зависит от экспорта. Финансовый кризис 2008, как и вероятная кризис 2020, ударила по ценам на ресурсы, в частности на железную руду, металлы и зерно. Из-за этого украинская экономика почувствовала последствия кризиса, который зародился в США.

По данным JPMorgan, акции развивающихся рынков подешевеют на 48%, их валюты – на 14,4%, американские акции потеряют в стоимости 20%, а цены на энергоресурсы упадут на 35%. Правда, кризис будет иметь менее негативные последствия, чем события 2008 года.