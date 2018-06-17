Курс гривны осенью отпустят, – аналитик

Укрепление гривни за полгода не стоит считать особым достижением. На курс гривны влияет немало факторов.

Об этом в комментарии 24 канала отметил аналитик Андрей Вигиринский.

Читайте также: Гривна отметилась существенными успехами относительно доллара на фоне остальных валют, – Bloomberg

Эксперт пояснил: Bloomberg оценивает укрепление валюты по отношению к другим валютам за первое полугодие. Традиционно начало года у нас характеризуется девальвацией, этот год не стал исключением. По данным НБУ в начале января курс был на уровне 2 806 грн за 100 американских долларов, а в последней декаде января достигал отметки и 2 888 грн за 100 долларов. Сравнивая с сегодняшним курсом – 2 617 грн за 100 – произошло укрепление на 7%. Поэтому низкая база сравнения весьма положительно отразилась на итогах Bloomberg. И это не является особым достижением, считает Вигиринский.

Сильная валюта становится такой в стране, где мощная экономика, которая способна "глотать", нивелировать динамику цен на сырьевых рынках, за счет диверсифицированного экспорта, высокотехнологичного экспорта. За 6 месяцев мы не можем говорить о том, что экономика страны укрепилась ощутимо, у нас произошел прорыв в области промышленного производства. На самом деле динамика роста дефицита торгового баланса говорит об обратной ситуации,

– отметил аналитик.

По словам эксперта, Нацбанк не скрывает, что частично эта диспропорция покрывается переводами заробитчан: мы экспортируем рабочую силу, которая поддерживает наш платежный баланс, в то время как правильнее было бы удерживать ее здесь экономическими стимулами.

Также гривню неплохо поддержали нерезиденты, которые по состоянию на данный момент имеют в собственности краткосрочных ОВГЗ 10,8 миллиардов гривен, а на пике в конце марта – было 14,6 миллиардов. Они заходили с валютой, ОВГЗ выкупали за гривну. Если они так же постепенно выходить из позиции, курс особо этого не почувствует, однако ситуация может иметь и иной характер в случае шоковых ситуаций, которые бы могли быть, если бы прозвучало заявление от МВФ о прекращении сотрудничества.

Читайте также: Почему курс доллара ниже, чем прогнозировали: Данилюк разъяснил ситуацию

Сырьевая конъюнктура играет пока нам на руку: засуха и прогнозные низкие урожаи в странах Северной и Южной Америки дают основания полагать, что цены на аграрное сырье не будут снижаться. В то же время вопросы относительно стоимости стали и проката зависит от торговой политики США и мер Китая по сокращению производства, вредного для экологии,

– пояснил Вигиринский.

Негативная ситуация связана со стоимостью энергетических ресурсов, уточнил аналитик: в прошлом году мы импортировали их на 4,1 миллиарда долларов. За текущие 5 месяцев импортировали на 1,7 миллиарда долларов, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при том что в объемах – объем меньше на 3%. То есть, мы не количественно больше импортируем, а цена растет.

Вероятно, при сохранении прошлогодних объемов и сегодняшних цен импорт энергоресурсов будет стоить стране около 5 миллиардов в год, но динамика цен имеет восходящий характер, поэтому, и расходы вероятно станут большими,

– пояснил Вигиринский.

Плюс к этому всему, заметил эксперт, низкий (крепкий) курс гривны приводит к тому, что бюджет не выполняется в части импортного НДС. Он напомнил, что среднегодовой курс, который рассчитывали для показателей поступлений и, соответственно, расходов бюджета – около 29 гривен за доллар, а учитывая то, что детенизация на таможне и в сфере налогообложения не дает возможности компенсировать крепкий курс, вероятно, что в осенний период его отпустят.

Читайте также: Данилюк назвал два ключевых требования к Украине для получения транша МВФ