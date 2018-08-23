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Курс гривны удерживают горно-металлургический комплекс и АПК

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Курс гривни
Курс гривни / biz.censor.net.ua

Падение курса гривны связано с увеличением спроса на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке из-за сезонных, ситуативных и психологических факторов.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), пишет "Новое Время".

Но предложение иностранной валюты со стороны главных экспортных отраслей (горно-металлургический комплекс, АПК) остается на достаточно на высоком уровне. Это свидетельствует об отсутствии фундаментальных причин для обесценивания гривны, отмечает регулятор.

Но к снижению конкурентоспособности национальных производителей на экспортных рынках привела тарифная политика "Укрзализныци".

Об этом объясняется в аналитической справке, подготовленной специалистами ГП "Укрпромвнешэкспертиза", передает Минпром со ссылкой на текст документа.

В УПЭ подчеркивают, что в условиях усиления конкуренции на глобальных рынках украинские производители не могут переложить дополнительные расходы на покупателей. Это приводит к потере рынков сбыта и, соответственно, уменьшению объемов производства продукции.

Ярким примером эксперты называют ситуацию в горно-металлургическом комплексе в 2017 году, поскольку для основной части предприятий горно-металлургического комплекса железнодорожный транспорт является безальтернативным.

Так, из-за существенного роста железнодорожных тарифов в 2016-2017 гг. (На 33%) уже в 2017 году предприятия ГМК Украины снизили экспорт железорудного сырья в Китай на 3 млн т., до 11,8 млн т. Также в 2017 году Украина снизила на 3,1 млн т. экспорт металлопроката – до 14,6 млн т. – в частности, из-за потери ценовой конкурентоспособности на рынках стран Ближнего Востока, Южной Азии и ЕС.

В результате потери экспортных рынков выпуск металлопроката в Украине в 2017 году упал на 3 млн т., А производство железорудного сырья, вызванное снижением выплавки стали и уменьшением экспорта руды в Китай, снизилось на 5 млн т., до 96 млн т. в год.

Как сообщалось, ранее руководители профильных промышленных ассоциаций обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой дать соответствующие поручения Министерству инфраструктуры и "Укрзализныци" по отзыву и отмене проекта приказа министерства "О внесении изменений к коэффициентам, применяемых к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанных с ним услуг, по унификации тарифной политики на перевозку пустых вагонов". По оценкам ГП "Укрпромвнешэкспертиза", предложенная унификация тарифов на пустые вагоны приведет к увеличению расходов грузовладельцев в денежном выражении на 5,3 млрд грн в год.

 

Теги: Владимир Гройсман Укрзализниця металургия Экспорт
Источник: 24 Канал
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