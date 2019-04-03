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      Курс гривны упадет до 31 грн за доллар до конца года, – аналитики Morgan Stanley

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      Курс доллара в Украине вырастет до конца 2019 года
      Курс доллара в Украине вырастет до конца 2019 года / Фото из открытых источников

      Курс гривны до конца 2019 года снизится относительно доллара на 4 гривны, по сравнению с нынешними показателями. Следовательно, к концу года национальная валюта будет стоить 31 гривну за 1 доллар США.

      А к концу 2020 года курс гривны снизится еще больше – до 32 гривен 50 копеек за доллар, считают аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley, пишет "НВ Бизнес".

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      Аналитики также ожидают, что в 2020 году НБУ снизит учетную ставку до 14%, а до конца этого года стоимость долгов Украины снизиться до 16%.

      Относительно ВВП, то его темы в 2019 году возрастут до 2,7%, а в 2020 году – до 2,6%, считают аналитики. Дефицит текущего счета прогнозируется на уровне 4% от ВВП в 2019 и 3,6% в 2020 году.

      Политическая, макроэкономическая неопределенность для инвестиций, повышение тарифов на газ, высокая инфляция, что сдерживает потребление домохозяйств,
      – такими тезисами описана экономическая ситуация в Украине в отчете Morgan Stanley.

      При этом, как ранее заявил председатель совета НБУ, в ближайшие несколько месяцев Украине не стоит ожидать на тревожные события на валютном рынке.

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      Что такое учетная ставка НБУ?
      Это норма процента, взимающая Нацбанк Украины при рефинансировании коммерческих банков. Это один из монетарных инструментов, с помощью которого НБУ устанавливает для банков ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денег.

      Что такое ВВП?
      Валовой внутренний продукт – стоимость конечной продукции (товаров и услуг), произведенной резидентами Украины, за определенный период времени. ВВП является одним из важнейших показателей развития экономики, который характеризует конечный результат производственной деятельности экономических единиц-резидентов в сфере материального и нематериального производства.

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      Теги: Новости Украины Деньги ВВП НБУ Валюта Доллар-Гривна Гривна Курсы валют
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