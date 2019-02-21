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      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Курс на вступление в НАТО и ЕС: что об этом думают первые президенты Украины

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      Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко
      Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко / ТАСС

      Экс-президент Украины Леонид Кучма убежден, что прежде чем принимать такие кардинальные решения относительно нашего государства, как вступление в НАТО, Евросоюз будет ориентироваться на реакцию России. Такое мнение разделяет и Леонид Кравчук. А вот Виктор Ющенко считает, что Украина сделала правильно, законодательно закрепив свой курс на ЕС и НАТО.

      По мнению Кучмы, Евросоюз как между двух огней из-за того, что РФ обеспечивает газом большинство стран Европы. Мол, США и ЕС продолжают заключать газовые контракты с Россией, и только Украина покупает газ из Европы. Хотя здесь Кучма выразил сомнения, что голубое топливо именно европейское. Потому что наша страна может перекупать у Европы российский газ, но уже по завышенным ценам, передает "Украинская правда".

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      "Назовите, пожалуйста, в Европе лидера, хоть одного, который бы сказал, что да, мы примем Украину в НАТО! Таких нет. Я в этом практически убежден, что при принятии таких кардинальных решений, всегда Европейский союз будет смотреть на большого соседа Россию", – отметил Кучма.

      Такую позицию поддержал первый президент Украины Леонид Кравчук, заявив, "нужно анализировать реальные вещи, а не фантазировать".

      Экс-президент Виктор Ющенко, наоборот, считает, что закрепление курса Украины на вступление в НАТО и ЕС должно быть на законодательном уровне, ведь определяет стратегию страны на десятки лет. Он считает, что внеблоковый статус Украины не сыграл на пользу государства и призвал украинцев "держать хвост пистолетом".

      7 февраля Верховная Рада окончательно закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Для этого требовалось конституционное большинство голосов, "за" проголосовали 334 депутата. 19 февраля президент Порошенко подписал законопроект.

      Согласно документу:

      • президент и правительство должны обеспечить воплощение стратегического курса Украины на обретение полноправного членства государства в ЕС и НАТО;
      • к полномочиям Верховной Рады относится определение основ внутренней и внешней политики, реализация стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и в НАТО;
      • отменяется пункт 14 раздела XV "Переходные положения" Конституции, который позволял на правах аренды временно использовать военные базы на территории Украины иностранным военным формированием.

       

      Североатлантический Альянс признал стремление Украины к членству в НАТО и призвал украинскую власть продолжить воплощение важных реформ.

      Мы признаем стремление Украины присоединиться к Альянсу, и солидарность НАТО с Украиной является незыблемой. Мы приветствуем добытый прогресс в воплощении реформ и поощряем Украину продолжать реформы. Это имеет решающее значение для процветания и мира в Украине и для стабильности на всем евроатлантическом пространстве,
      – отметили в представительстве НАТО.

      Сколько украинцев поддерживают курс Украины на вступление в ЕС и НАТО:

      • 50% украинцев поддерживает вступление Украины в Евросоюз и только 9% хотели бы интегрироваться в Таможенный союз.
      • 46% украинцев проголосовали бы за вступление в НАТО, 32% – против, если бы в Украине проводили такой референдум.

      Таковы результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-23 января 2019 года. Всего было опрошено 6000 жителей Украины в возрасте от 18 лет. Допустимая погрешность не превышает 1,3%.

      Что означают изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО?
      Закон о стратегическом курсе Украины относительно приобретения полноправного членства в Евросоюзе и НАТО не определяет четких дат шагов для вступления в Альянс или Союз. Он четко прописывает, что евроатлантический курс Украины является необратимым. Поэтому любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины.

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      Теги: Новости Украины Евросоюз Новости политики Украина – Россия Законодательство Виктор Ющенко Леонид Кравчук Леонид Кучма НАТО
      Источник: 24 Канал
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