Курс рубля к доллару резко упал из-за обвала цен на нефть

В понедельник, 9 марта, цены на нефть упали на 30% после того, как ОПЕК и Россия не смогли договориться о снижении уровня добычи. Цена нефти американской марки WTI упала на 30%, соответственно, это повлекло за собой вниз и курс рубля.

Так, в 9:00 утра по московскому времени доллар на форекс-рынке поднимался до 73,04 рубля. Евро дошло на форексе до отметки 83,13 рубля.

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Официальный курс центрбанка России станет известным только после открытия биржи, которое из-за перенесенного выходного на 8 марта состоится во вторник.

Накануне затяжных выходных курс доллара был установлен на отметке 68 рублей за один доллар. Поэтому экономисты уже назвали этот день "черным понедельником" для экономики России.

Почему курс доллара к рублю резко поднялся из-за рекордного падения цены на нефть.

Что известно об обвале цены на нефть

ОПЕК и Россия не смогли договориться о снижении уровня добычи нефти. В результате 9 марта цены на нефть упали на 30%. Это самый ощутимый однодневный обвал цен, начиная с 1991 года. Если еще на прошлой неделе цена сильно опустилась, когда Brent торговался за чуть больше 49 долларов за баррель, то на открытии торгов в понедельник, 9 марта, цена буквально провалилась до 36 долларов.

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Потери России оценивались в 100 – 150 миллионов долларов ежедневно, если бы цена опустилась до 40 долларов. Впрочем после такого резкого падения они могут вырасти еще больше. Если в пятницу торги закрылись на отметке 41,28 доллара за баррель, то в понедельник утром, 9 марта, нефть торговалась на уровне ниже 29 долларов.

Как снижение цен на нефть повлияло на фондовые рынки: