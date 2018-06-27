Курс украинской криптовалюты Karbo вырос на 63% за три дня

За последние 3 дня курс украинской криптовалюты Karbo вырос на 63% – с 0,32 долларов до 0,52 долларов.

Основной причиной такого роста стало успешное завершение переговоров между представителями Karbo и менеджментом одной из крупнейших восточно-европейских криптовалютных бирж – Куны о листинге монеты.

Так, сегодня в 12:00 на Куну прошла первая сделка KRB/UAN. Криптотрейдеры ожидают, что добавление в Куну и дальнейший приток массового инвестора позволят повысить ликвидность монеты и привлечь к ней, как инструмент для переводов с повышенной анонимностью, представителей крупного бизнеса.



Источник: Coinmarketcap

Karbo – украинская криптовалюта, которую наряду с Ethereum и Monero относят к семейству криптовалют "Bitcoin 2.0", которые воплощают в себе не только инструмент перевода, но и дополнительные уникальные функции. Технологические особенности протокола Karbo – CryptoNote, в отличие от львиного большинства других криптовалют, позволяют проводить полностью анонимные и не отслеживающиеся транзакции. Стоимость перевода при этом фиксированная и составляет всего 0,1 KRB (эквивалент 0,05 доллара), что в разы ниже, чем у основных конкурентов Karbo – Monero и Dash.

Приток капитала и курсовой рост Karbo начались еще 24 июня, за два дня до открытия торгов на Куны – после заявления ее менеджмента о том, что они готовы открыть торги по валютной паре KRB/UAN и только завершают тестировать ввод/вывод средств.

После сегодняшнего начала торгов 12:00 курс Karbo за несколько часов вырос с 0,4 долларов до 0,52 долларов или на 30% и продолжает находится на восходящей кривой.

Трейдеры связывают рост Karbo с ожидаемым участниками рынка массовым притоком розничного инвестора в монету. Базируются данные ожидания того, что Куна предлагает один из самых простых и доступных инструментов покупки и вывода гривневого эквивалента монеты через банковские счета. Средний срок регистрации на бирже и пополнения счета составляет до 3 минут.

Таким образом, благодаря добавлению в Куну, часть массового розничного инвестора, которая проявляла интерес к криптовалюте, но была непокрытая необходимой для инвестирования инфраструктурой – теперь сможет инвестировать в украинскую монету.

В свою очередь, массовый приток розничного инвестора, который как показывает сегодняшняя история торгов на Куну – уже начался, должен повысить уровень среднесуточного объема торгов и ликвидности монеты. Как объясняют участники рынка, – это позволит привлечь в Karbo дополнительно и представителей крупного бизнеса, в том числе из других стран Восточной Европы, которые теперь смогут проводить больше анонимных транзакций без риска повлиять на курс.