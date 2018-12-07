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      Курс Украины в ЕС и НАТО: когда Рада проголосует за окончательные изменения в Конституцию

      65 Читати новину українською
      Верховная Рада
      Верховная Рада / Фото из открытых источников

      Окончательное голосование в Верховной Раде за проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно закрепления курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию пройдет или в конце февраля или в начале марта.

      Соответствующее предположение сделала представитель президента в Верховной Раде Украины Ирина Луценко в эфире "5 канала"

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      Голосование это будет, скорее всего, в конце февраля – начале марта,
      – сказала Луценко.

      Отметим, что 22 ноября Верховная Рада в первом чтении утвердила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса страны на полноправное членство в Европейском союзе и НАТО. За соответствующее решение тогда проголосовало 311 народных избранников.

      Согласно принятым изменениям, президент станет гарантом реализации стратегического курса государства на членство в ЕС и НАТО. В свою очередь, Кабмин должен будет обеспечивать реализацию стратегического курса на членство Украины в этих организациях.

      Напомним, 3 сентября Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора" (№9037).

      В НАТО, комментируя этот законопроект, подчеркнули, что поддерживают право Украины самостоятельно выбирать свой евроатлантический путь без внешнего вмешательства.

      Теги: Новости Украины Новости политики Ирина Луценко Верховная Рада Евросоюз НАТО
      Источник: 24 Канал
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