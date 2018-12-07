Курс Украины в ЕС и НАТО: когда Рада проголосует за окончательные изменения в Конституцию

Окончательное голосование в Верховной Раде за проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно закрепления курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию пройдет или в конце февраля или в начале марта.

Соответствующее предположение сделала представитель президента в Верховной Раде Украины Ирина Луценко в эфире "5 канала"

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Голосование это будет, скорее всего, в конце февраля – начале марта,

– сказала Луценко.

Отметим, что 22 ноября Верховная Рада в первом чтении утвердила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса страны на полноправное членство в Европейском союзе и НАТО. За соответствующее решение тогда проголосовало 311 народных избранников.

Согласно принятым изменениям, президент станет гарантом реализации стратегического курса государства на членство в ЕС и НАТО. В свою очередь, Кабмин должен будет обеспечивать реализацию стратегического курса на членство Украины в этих организациях.

Напомним, 3 сентября Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора" (№9037).

В НАТО, комментируя этот законопроект, подчеркнули, что поддерживают право Украины самостоятельно выбирать свой евроатлантический путь без внешнего вмешательства.