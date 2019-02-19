Курс Украины в ЕС и НАТО: Порошенко подписал закон об изменениях в Конституции
Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9037, согласно которому в Конституцию Украины вносятся изменения о закреплении курса Украины на вступление в Европейский союз и НАТО.
Документ вступит в силу на следующий день после его обнародования в официальном печатном органе Верховной Рады "Голос Украины".
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Согласно документу:
- президент и правительство должны обеспечить воплощение стратегического курса Украины на обретение полноправного членства государства в ЕС и НАТО;
- к полномочиям Верховной Рады относится определение основ внутренней и внешней политики, реализация стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и в НАТО;
- отменяется пункт 14 раздела XV "Переходные положения" Конституции, который позволял на правах аренды временно использовать военные базы на территории Украины иностранным военным формированием.
Новость дополняется.
Источник: 24 Канал
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