Курс Украины в ЕС и НАТО: Порошенко подписал закон об изменениях в Конституции

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9037, согласно которому в Конституцию Украины вносятся изменения о закреплении курса Украины на вступление в Европейский союз и НАТО.

Документ вступит в силу на следующий день после его обнародования в официальном печатном органе Верховной Рады "Голос Украины". Читайте также: Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО: это имеет политический вес и почему Россия почувствовала себя обманутой Согласно документу: президент и правительство должны обеспечить воплощение стратегического курса Украины на обретение полноправного членства государства в ЕС и НАТО;

к полномочиям Верховной Рады относится определение основ внутренней и внешней политики, реализация стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и в НАТО;

отменяется пункт 14 раздела XV "Переходные положения" Конституции, который позволял на правах аренды временно использовать военные базы на территории Украины иностранным военным формированием. Новость дополняется.