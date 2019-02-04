Курс в ЕС и НАТО: Верховная Рада рассмотрит изменения в Конституцию 7 февраля

Парламент в четверг, 7 февраля, рассмотрит изменения в Конституцию относительно курса Украины в ЕС и НАТО, а также переименования Днепропетровской области.

Это заключительное голосование потребует 300 голосов, сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Читайте также: Кандидаты в президенты о НАТО и ЕС: кто из политиков манипулирует украинцами

Парубий призвал нардепов максимально мобилизоваться в день голосования.

На четверг предлагаю рассмотреть один из ключевых законопроектов – это внесение изменений в Конституцию по поводу стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО,

– отметил глава ВР.

Парубий призвал все фракции максимально мобилизоваться в день голосования.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО 22 ноября 2018 года. Законопроект тогда поддержали 311 парламентариев. Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора" 3 сентября.

В НАТО, комментируя этот законопроект отметили, что поддерживают право Украины самостоятельно выбирать свой евроатлантический путь без внешнего вмешательства.

Взамен голосование о переименовании Днепропетровской области на Сичеславскую Верховная Рада 20 ноября 2018 года провалила.