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      Курс в ЕС и НАТО: Верховная Рада рассмотрит изменения в Конституцию 7 февраля

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      Рада 7 февраля рассмотрит изменения в Конституцию по курсу в ЕС и НАТО
      Рада 7 февраля рассмотрит изменения в Конституцию по курсу в ЕС и НАТО / Фото из открытых источников

      Парламент в четверг, 7 февраля, рассмотрит изменения в Конституцию относительно курса Украины в ЕС и НАТО, а также переименования Днепропетровской области.

      Это заключительное голосование потребует 300 голосов, сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

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      Парубий призвал нардепов максимально мобилизоваться в день голосования.

      На четверг предлагаю рассмотреть один из ключевых законопроектов – это внесение изменений в Конституцию по поводу стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО,
      – отметил глава ВР.

      Парубий призвал все фракции максимально мобилизоваться в день голосования.

      Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО 22 ноября 2018 года. Законопроект тогда поддержали 311 парламентариев. Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора" 3 сентября.

      В НАТО, комментируя этот законопроект отметили, что поддерживают право Украины самостоятельно выбирать свой евроатлантический путь без внешнего вмешательства.

      Взамен голосование о переименовании Днепропетровской области на Сичеславскую Верховная Рада 20 ноября 2018 года провалила.

      Теги: Новости Украины Новости политики НАТО Евросоюз Верховная Рада
      Источник: 24 Канал
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