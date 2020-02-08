Курс в Украине: почему было падение гривны и как это повлияет на потребительские цены

Из-за ряда факторов сезонное падение гривны произошло не в ноябре-декабре, а в январе 2020 года. Теперь началась традиционная тенденция укрепления гривны – с января до середины этого года.

Об этом 24 каналу рассказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

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В предыдущие годы всегда падение гривны приходилось на ноябрь-декабрь-январь. В 2019 году этого не произошло. Через хороший урожай, заходило много нерезидентов, которые предлагали валюту. И цены на энергоносители. Сейчас цены на газ и бензин очень низкие. Возможно, в октябре снова будет падение гривны. Из-за сезонности,

– замечает Илья Несходовский.

По его словам, укрепление гривни приведет к снижению потребительских цен. В частности, на товары, которые напрямую зависят от курса гривны. Бытовая техника, одежда. Что касается продуктов питания – вдвое вырос импорт овощей и молочных продуктов. Соответственно тоже будет падение цен. Но таким образом идет вытеснение украинской молочной продукции.

Что происходит с курсом валют?

Гривна начала укрепление еще летом 2019 года. В июле курс валют впервые за последние несколько лет опустился ниже 25 гривен за доллар.

Укрепление объясняют так:

ростом спроса на краткосрочные государственные долговые облигации среди иностранцев;

высоким урожаем зерновых;

низкими ценами на газ на европейских рынках, благодаря которым снизились расходы государства на его импорт.

Однако уже в начале 2020 года курс перешел к падению. В НБУ объясняли, что курс гривны к началу 2020 года начал падать из-за сезонных факторов. В начале года импорт преобладает над экспортом.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала