Курс валют на 1 октября: доллар дорожает, евро – без ощутимых изменений

На вторник, 1 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, согласно прогнозу, главная валюта США несколько прибавит в цене, а вот евро останется практически на том же уровне, что и накануне.

По данным НБУ, во вторник за один "вечнозеленый" придется заплатить 24 гривны 20 копеек. Обратите внимание! S&P спрогнозировала курс гривны на следующие годы: что изменится Это на 12 копеек больше, чем предыдущего банковского дня. Вместе с тем главная валюта Европейского Союза добавит в своей стоимости всего 2 копейки. Первого октября один евро будет стоить 26 гривен 35 копеек.