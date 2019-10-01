Курс валют на 1 октября: доллар дорожает, евро – без ощутимых изменений
На вторник, 1 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, согласно прогнозу, главная валюта США несколько прибавит в цене, а вот евро останется практически на том же уровне, что и накануне.
По данным НБУ, во вторник за один "вечнозеленый" придется заплатить 24 гривны 20 копеек.
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Это на 12 копеек больше, чем предыдущего банковского дня.
Вместе с тем главная валюта Европейского Союза добавит в своей стоимости всего 2 копейки.
Первого октября один евро будет стоить 26 гривен 35 копеек.
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