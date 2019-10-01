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      Курс валют на 1 октября: доллар дорожает, евро – без ощутимых изменений

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      Каким будет курс валют от НБУ 1 октября
      Каким будет курс валют от НБУ 1 октября / glavred.info

      На вторник, 1 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, согласно прогнозу, главная валюта США несколько прибавит в цене, а вот евро останется практически на том же уровне, что и накануне.

      По данным НБУ, во вторник за один "вечнозеленый" придется заплатить 24 гривны 20 копеек.

      Обратите внимание! S&P спрогнозировала курс гривны на следующие годы: что изменится

      Это на 12 копеек больше, чем предыдущего банковского дня.

      Вместе с тем главная валюта Европейского Союза добавит в своей стоимости всего 2 копейки.

      Первого октября один евро будет стоить 26 гривен 35 копеек.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
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