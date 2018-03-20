08:57
20 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-7°C
-5°C -13°C
  • среда
    -2°C -7°C
  • четверг
    -2°C -8°C
  • пятница
    1°C -5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путинские выборы. Усы Грудинина
Вєсті Кремля
22:42, 19 марта
Вести.UA. Сумка Савченко. Пингвины против украинцев
Вєсті.UA
19:33, 19 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Курс валют на 20 марта: доллар и евро существенно подорожали

88 Читати новину українською
Курс валют НБУ на 20 марта
Курс валют НБУ на 20 марта / telegraf.com.ua

На вторник, 20 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

Согласно данным на официальном сайте НБУ, доллар США немного прибавил в цене по сравнению с предыдущим банковским днем, а именно подорожал на 8 копеек. Так, стоимость "зеленого" во вторник составляет 26 гривен 43 копейки.

Читайте также: Эксперт рассказал, каким будет курс гривны на 2018 год

В свою очередь европейская валюта подорожала еще больше, чем доллар, прибавив в цене 13 копеек. Так, стоимость евро 20 марта составляет 32 гривны 54 копейки.

Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Доллар евро Курсы валют Валюта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Корупція без кордонів: як і чому ЄС закрив модернізацію наших кордонів
сегодня, 08:31 Корупція без кордонів: як і чому ЄС закрив модернізацію наших кордонів
Михайло Поживанов 255
Главные новости 19 марта: Путин – снова президент, резонансное самоубийство летчика ВСУ
сегодня, 08:00 Главные новости 19 марта: Путин – снова президент, резонансное самоубийство летчика ВСУ
607
Формула байдужості: що доводить екологію у Дніпрі до катастрофічного стану
сегодня, 07:10 Формула байдужості: що доводить екологію у Дніпрі до катастрофічного стану
Сергій Лещенко 108
Последнее интервью с Хокингом:
19 марта, 22:02 Последнее интервью с Хокингом: "Мы никогда не должны сдаваться"
Блог Медіа 1398
Чому напад на
19 марта, 21:17 Чому напад на "Нову пошту" – тривожний сигнал для кожного підприємця
668
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 3 января , 11:03
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 30 ноября 2017 , 20:00
Будем подкладывать под "москалей" информационную бомбу, – Тука о "сюрпризе" для России
 13 ноября 2017 , 15:13
Наркодилеры изобретательно пытались провезти тонны кокаина в Европу
 23 сентября 2017 , 07:19
Чем особенный семиместный Mazda CX-9: тест-драйв от Авто 24
 7 марта , 07:00
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук