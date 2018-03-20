Курс валют на 20 марта: доллар и евро существенно подорожали
На вторник, 20 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.
Согласно данным на официальном сайте НБУ, доллар США немного прибавил в цене по сравнению с предыдущим банковским днем, а именно подорожал на 8 копеек. Так, стоимость "зеленого" во вторник составляет 26 гривен 43 копейки.
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В свою очередь европейская валюта подорожала еще больше, чем доллар, прибавив в цене 13 копеек. Так, стоимость евро 20 марта составляет 32 гривны 54 копейки.
Источник: 24 Канал
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