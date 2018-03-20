Курс валют на 20 марта: доллар и евро существенно подорожали

На вторник, 20 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

Согласно данным на официальном сайте НБУ, доллар США немного прибавил в цене по сравнению с предыдущим банковским днем, а именно подорожал на 8 копеек. Так, стоимость "зеленого" во вторник составляет 26 гривен 43 копейки.

Читайте также: Эксперт рассказал, каким будет курс гривны на 2018 год

В свою очередь европейская валюта подорожала еще больше, чем доллар, прибавив в цене 13 копеек. Так, стоимость евро 20 марта составляет 32 гривны 54 копейки.