Курс валют на 22 июня:доллар и евро существенно подешевели

На пятницу, 22 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. И американская валюта и европейская существенно потеряли в цене.

Как сообщается на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар США потерял в цене 17 копеек. Поэтому, 22 июня за один доллар нужно будет отдать 26 гривен 30 копеек.

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Относительно ситуации с евро – валюта также резко подешевела. Если сравнивать с курсом предыдущего дня, евро потерял в цене 30 копеек. Поэтому, в пятницу, 22 июня, за один евро нужно будет отдать 30 гривен 35 копеек.