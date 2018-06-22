Курс валют на 22 июня:доллар и евро существенно подешевели
На пятницу, 22 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. И американская валюта и европейская существенно потеряли в цене.
Как сообщается на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар США потерял в цене 17 копеек. Поэтому, 22 июня за один доллар нужно будет отдать 26 гривен 30 копеек.
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Относительно ситуации с евро – валюта также резко подешевела. Если сравнивать с курсом предыдущего дня, евро потерял в цене 30 копеек. Поэтому, в пятницу, 22 июня, за один евро нужно будет отдать 30 гривен 35 копеек.
Источник: 24 Канал
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