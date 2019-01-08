Курс валют на 8 января: евро и доллар значительно подорожали

Во вторник, 8 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты существенно подорожали.

Согласно информации на официальном сайте НБУ, "зеленый" стал дороже на 19 копеек по сравнению с 4 января.

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Поэтому доллар во вторник, 8 января, будет стоить 27 гривен 70 копеек.

Европейская валюта подорожала значительно больше, чем американская – аж на 37 копеек. Так, 1 евро можно будет купить за 31 гривну 59 копеек.