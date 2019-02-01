Курс валют на 1 февраля: доллар держится, но евро значительно прибавил в цене

В пятницу, 1 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская валюта почти не изменилась в цене, а европейская существенно возросла.

Согласно информации на официальном сайте НБУ, доллар подешевел лишь на 1 копейку.

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Так, в пятницу, 1 февраля, стоимость доллара составляет 27 гривен 74 копейки. В то же время цена европейской валюты изменилась значительно больше – выросла на 14 копеек. Поэтому за евро украинцам придется отдать 31 гривну 86 копеек.