Курс валют на 1 февраля: доллар держится, но евро значительно прибавил в цене
В пятницу, 1 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская валюта почти не изменилась в цене, а европейская существенно возросла.
Согласно информации на официальном сайте НБУ, доллар подешевел лишь на 1 копейку.
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Так, в пятницу, 1 февраля, стоимость доллара составляет 27 гривен 74 копейки. В то же время цена европейской валюты изменилась значительно больше – выросла на 14 копеек. Поэтому за евро украинцам придется отдать 31 гривну 86 копеек.
Источник: 24 Канал
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