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      Курс валют на 1 февраля: доллар держится, но евро значительно прибавил в цене

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      Курс валют НБУ на сегодня 01.02.2019: курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 1 февраля / politeka.net

      В пятницу, 1 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская валюта почти не изменилась в цене, а европейская существенно возросла.

      Согласно информации на официальном сайте НБУ, доллар подешевел лишь на 1 копейку.

      Читайте также: Закон о валюте и валютных операциях: что он означает и на кого повлияет

      Так, в пятницу, 1 февраля, стоимость доллара составляет 27 гривен 74 копейки. В то же время цена европейской валюты изменилась значительно больше – выросла на 14 копеек. Поэтому за евро украинцам придется отдать 31 гривну 86 копеек.

      Теги: Новости Украины Гривна Евро Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
      Источник: 24 Канал
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