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      Курс валют на 1 апреля: доллар и евро упали в цене

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      Каким будет курс валют от НБУ 1 апреля / pixabay.com

      На среду, 1 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару и евро. Украинская гривна несколько укрепила свои позиции, тогда как американская и европейская валюты потеряли в цене.

      Американский доллар в среду, 1 апреля, стоит уже не 28 гривен 6 копеек, а 27 гривен 62 копейки. То есть за сутки "вечнозеленый" потерял сразу 44 копейки. Об этом сообщают на сайте Нацбанка.

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      Евро также упал в цене, но более существенно, чем доллар. Один евро стоит 30 гривен 25 копеек. Заметим, что еще вчера, 31 марта, его стоимость составляла на 71 копеек больше – 30 гривен 36 копеек.

      Стоимость валюты на межбанке:

      • доллар – в пределах 27,57 – 27,63 гривны;
      • евро – в пределах 30,20 – 30,27 гривны.

      Стоимость валюты в обменниках:

      • В обменниках за доллар придется заплатить 27 гривен 50 копеек, а продать – по 27 гривен 98 копеек.
      • Курс евро в обменниках: 30 гривен 10 копеек покупка, 30 гривен 48 копеек – продажа.

      Что говорят эксперты о курсе валют

      Эксперты прогнозируют, что гривна будет продолжать падать, однако не стоит ждать доллара по 30 гривен. НБУ еще имеет инструменты для сдерживания курса. Но все это будет зависеть от дальнейшей ситуации с ценами на нефть, коронавирусом и фондовыми рынками. Если финансовый кризис наступит, то это может обвалить гривну.

      В Нацбанке уверяют: паниковать не стоит. Международные резервы Украины сегодня превышают 26 миллиардов долларов США. В НБУ готовы в дальнейшем при необходимости проводить интервенции по продаже валюты. В то же время в Нацбанке считают, что коронавирус не имеет влияния на экономику Украины, а ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено скорее психологическим фактором.

      Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік
      Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Гривна Евро Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
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