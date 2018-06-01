Курс валют на 1 июня: доллар незначительно упал, евро продолжает расти
В пятницу, 1 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, американская валюта незначительно уступит в цене, а вот евро подорожает.
Как на своем сайте сообщает Нацбанк, американская валюта по состоянию на пятницу 1 июня потеряла две копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. Его цена составит 26 гривен 12 копеек.
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Относительно евро, то он подорожал еще существеннее и стоит 30 гривен 56 копеек.
Отметим, что это на 16 копеек больше по сравнению с курсом за четверг 31 мая.
Источник: 24 Канал
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