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Курс валют на 1 июня: доллар незначительно упал, евро продолжает расти

37 Читати новину українською
Курс валют НБУ на 1 июня:
Курс валют НБУ на 1 июня: / znaj.ua

В пятницу, 1 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, американская валюта незначительно уступит в цене, а вот евро подорожает.

Как на своем сайте сообщает Нацбанк, американская валюта по состоянию на пятницу 1 июня потеряла две копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. Его цена составит 26 гривен 12 копеек.

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Относительно евро, то он подорожал еще существеннее и стоит 30 гривен 56 копеек.

Отметим, что это на 16 копеек больше по сравнению с курсом за четверг 31 мая.

 

 

Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют Гривна Доллар-Гривна Доллар евро
Источник: 24 Канал
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