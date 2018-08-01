Курс валют на 1 августа: гривна продолжает падение
На среду, 1 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Европейская и американская валюта значительно подорожали.
Об этом сообщает НБУ.
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По официальным данным американский доллар подорожает на 10 копеек и будет стоить 26 гривен 86 копеек.
А евро подорожал на 27 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем и установилось на уровне 31 гривны 53 копейки.
Источник: 24 Канал
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