В четверг, 1 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Как американская, так и европейская валюты продолжают дешеветь.

Согласно данным на официальном сайте НБУ, 1 ноября, доллар США и евро продолжают падать в цене по отношению к гривне.

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Так, американский доллар потерял в цене 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем и будет стоить 28 гривен и 11 копеек.

Евро подешевело значительно больше – 20 копеек по сравнению со вторником. Затем европейская валюта теперь будет стоить 31 гривну 82 копейки.