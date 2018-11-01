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      Курс валют на 1 ноября: гривна продолжает укрепление

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      Курс валют НБУ на 1 ноября
      Курс валют НБУ на 1 ноября / forbes.fr

      В четверг, 1 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Как американская, так и европейская валюты продолжают дешеветь.

      Согласно данным на официальном сайте НБУ, 1 ноября, доллар США и евро продолжают падать в цене по отношению к гривне.

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      Так, американский доллар потерял в цене 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем и будет стоить 28 гривен и 11 копеек.

      Евро подешевело значительно больше – 20 копеек по сравнению со вторником. Затем европейская валюта теперь будет стоить 31 гривну 82 копейки.

      Теги: Новости Украины евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Валюта Курсы валют НБУ
      Источник: 24 канал
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