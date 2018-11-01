Курс валют на 1 ноября: гривна продолжает укрепление
В четверг, 1 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Как американская, так и европейская валюты продолжают дешеветь.
Согласно данным на официальном сайте НБУ, 1 ноября, доллар США и евро продолжают падать в цене по отношению к гривне.
Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины
Так, американский доллар потерял в цене 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем и будет стоить 28 гривен и 11 копеек.
Евро подешевело значительно больше – 20 копеек по сравнению со вторником. Затем европейская валюта теперь будет стоить 31 гривну 82 копейки.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии