Курс валют на 1 ноября: доллар и евро немного упали

На пятницу, 1 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты немного потеряли в цене.

По данным официального сайта НБУ, американская валюта потеряла в цене 18 копеек. Поэтому в пятницу доллар США стоит 24 гривны 81 копейку.

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В то же время европейская валюта подешевела на 7 копеек. Так, стоимость евро составляет 27 гривен 68 копеек.