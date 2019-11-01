Курс валют на 1 ноября: доллар и евро немного упали
На пятницу, 1 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты немного потеряли в цене.
По данным официального сайта НБУ, американская валюта потеряла в цене 18 копеек. Поэтому в пятницу доллар США стоит 24 гривны 81 копейку.
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В то же время европейская валюта подешевела на 7 копеек. Так, стоимость евро составляет 27 гривен 68 копеек.
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