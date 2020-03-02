09:30
2 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Хитрый Пу. Ода отходам
      Вєсті Кремля
      20:24, 29 февраля
      Вести.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко спасет Киев
      Вєсті.UA
      18:16, 29 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Курс валют на 2 марта: доллар и евро удерживают свои позиции

      - Читати новину українською

      В понедельник, 2 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Цена обоих валют существенно не изменилась.

      По прогнозу НБУ, в понедельник, 2 марта, один американский доллар будет стоить 24 гривны 59 копеек. Американская валюта потеряла в цене 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем – 28 февраля.

      ​Интересно: Как коронавирус повлияет на курс валют в Украине

      В течение последних дней курс "прыгал" то вниз, то вверх. За последние две недели доллар успел 4 раза подорожать и трижды подешеветь. Если сравнивать с концом января, то за месяц доллар потерял в стоимости почти 30 копеек, но в последние три недели держится на уровне 24,45 – 24,65 гривен.

      В то же время европейская валюта снова немного потеряла в цене – на 5 копеек. Так, в понедельник, 2 марта, евро почти достигнет отметки в 27 гривен – будет стоить 26 гривен 98 копеек.

      В последнюю неделю зимы курс евро менялся куда однороднее, чем доллара. Всего за 5 дней валюта подорожала на 52 копейки – от 26 гривен 41 копейки.

      По сравнению с концом января, когда состоялся пока что нынешний пик падения курса гривны, то стоимость евровалюты опустилась почти на 30 копеек.

      Середньорічний курс, гривня-долар
      Среднегодовой курс гривны относительно доллара с 1996 года / инфографика 24 канала

      Гороскоп на 2 марта для всех знаков зодиака
      сегодня
      Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро НБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 09:04 "Реал" впервые за 6 лет победил "Барселону" в домашнем матче: видео
      Михайло Гема
      сегодня , 08:01 Главные новости 1 марта: Потери на фронте, в Европе выросло количество больных коронавирусом
      Ірина Вихрущ
      сегодня , 07:01 Депозит на 50 тысяч новорожденным: что конкретно предлагают депутаты
      Ірина Поліщук
      1 марта , 22:00 Кремль опозориться в Сирии, кандидаты на кресло премьера и вспышка коронавируса: блоги недели
      Блоги тижня
      1 марта , 20:00 Смешные мемы недели: вечно молодой Тигипко, чудо-маски от коронавируса, Масленица по-российски
      Северин Трач
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук