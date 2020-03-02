Курс валют на 2 марта: доллар и евро удерживают свои позиции

В понедельник, 2 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Цена обоих валют существенно не изменилась.

По прогнозу НБУ, в понедельник, 2 марта, один американский доллар будет стоить 24 гривны 59 копеек. Американская валюта потеряла в цене 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем – 28 февраля.

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В течение последних дней курс "прыгал" то вниз, то вверх. За последние две недели доллар успел 4 раза подорожать и трижды подешеветь. Если сравнивать с концом января, то за месяц доллар потерял в стоимости почти 30 копеек, но в последние три недели держится на уровне 24,45 – 24,65 гривен.

В то же время европейская валюта снова немного потеряла в цене – на 5 копеек. Так, в понедельник, 2 марта, евро почти достигнет отметки в 27 гривен – будет стоить 26 гривен 98 копеек.

В последнюю неделю зимы курс евро менялся куда однороднее, чем доллара. Всего за 5 дней валюта подорожала на 52 копейки – от 26 гривен 41 копейки.

По сравнению с концом января, когда состоялся пока что нынешний пик падения курса гривны, то стоимость евровалюты опустилась почти на 30 копеек.



Среднегодовой курс гривны относительно доллара с 1996 года / инфографика 24 канала