Курс валют на 2 апреля: доллар и евро синхронно упали
На вторник, 2 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость как американской, так и европейской валют несколько упала.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 2 апреля цена американского доллара составит 27,19 гривны.
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Заметим, что это на 2 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день.
Что касается евро, то его цена тоже уменьшилась, если сравнивать с курсом на понедельник. Как и в случае с долларом, аналогично на 2 копейки.
Следовательно, во вторник европейская валюта будет стоить 30,55 гривны.
Источник: 24 канал
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