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      Курс валют на 2 апреля: доллар и евро синхронно упали

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      Курс валют НБУ на сегодня 02.04.2019 - курс доллара, курс евро
      Каким будет курс валют от НБУ на 2 апреля / Фото пресс-службы НБУ // flickr

      На вторник, 2 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость как американской, так и европейской валют несколько упала.

      Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 2 апреля цена американского доллара составит 27,19 гривны.

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      Заметим, что это на 2 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день.

      Что касается евро, то его цена тоже уменьшилась, если сравнивать с курсом на понедельник. Как и в случае с долларом, аналогично на 2 копейки.

      Следовательно, во вторник европейская валюта будет стоить 30,55 гривны.

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      Теги: Гривна Евро Доллар Доллар-Гривна Курсы валют Валюта Новости Украины Деньги Финансы НБУ
      Источник: 24 канал
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