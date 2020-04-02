Курс валют на 2 апреля: после двухдневного укрепления гривна снова падает

На четверг, 2 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару и евро. Ощутимо укрепившись в предыдущие два дня, гривна снова начала терять в цене.

По данным национального регулятора, в четверг за один американский доллар придется заплатить 27 гривен 75 копеек.

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Таким образом "вечнозеленый" в своей стоимости добавил сразу 13 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем ​​– 1 апреля. Перед этим он дешевел в течение двух дней и потерял в стоимости до 55 копеек.

На межбанке доллар будет балансировать в пределах 27,64 – 27,69 гривны. В обменниках за американскую валюту придется заплатить 28 гривен 5 копеек, продать свои доллары можно за 27 гривен 49 копеек.

В то же время официальный евро в четверг будет стоить 30 гривен 32 копейки. Итак, европейская валюта тоже подорожала, но менее ощутимо – на 6 копеек.

Ситуация с евро несколько похожа на доллар – за последние два дня европейская валюта начала дешеветь. С понедельника до среды она потеряла в цене 64 копейки.

На межбанке евро будет в пределах 30,21 – 30,26 гривны. В то же время в обменниках разница будет еще больше, чем у доллара – 30,73 гривны покупка евровалюты, но 29,87 гривны продажа.

Как за время эпидемии изменился курс гривны?Гривна начала падать 9 марта, когда случился обвал цен на нефть. А затем падение стало еще более ощутимым после введения карантина 12 марта. За это время гривна потеряла в стоимости 3 гривны относительно доллара и 2 гривны 70 копеек относительно евро.



Среднегодовой курс гривны относительно доллара / инфографика 24 канала