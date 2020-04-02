08:30
2 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Курс валют на 2 апреля: после двухдневного укрепления гривна снова падает

      - Читати новину українською
      Каким будет курс валют от НБУ 2 апреля / https://dnepr.info

      На четверг, 2 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару и евро. Ощутимо укрепившись в предыдущие два дня, гривна снова начала терять в цене.

      По данным национального регулятора, в четверг за один американский доллар придется заплатить 27 гривен 75 копеек.

      Интересно Доллар упал, а гривна укрепилась: НБУ про "антиколомойский" закон и рынок земли

      Таким образом "вечнозеленый" в своей стоимости добавил сразу 13 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем ​​– 1 апреля. Перед этим он дешевел в течение двух дней и потерял в стоимости до 55 копеек.

      На межбанке доллар будет балансировать в пределах 27,64 – 27,69 гривны. В обменниках за американскую валюту придется заплатить 28 гривен 5 копеек, продать свои доллары можно за 27 гривен 49 копеек.

      В то же время официальный евро в четверг будет стоить 30 гривен 32 копейки. Итак, европейская валюта тоже подорожала, но менее ощутимо – на 6 копеек.

      Ситуация с евро несколько похожа на доллар – за последние два дня европейская валюта начала дешеветь. С понедельника до среды она потеряла в цене 64 копейки.

      На межбанке евро будет в пределах 30,21 – 30,26 гривны. В то же время в обменниках разница будет еще больше, чем у доллара – 30,73 гривны покупка евровалюты, но 29,87 гривны продажа.

      Как за время эпидемии изменился курс гривны?Гривна начала падать 9 марта, когда случился обвал цен на нефть. А затем падение стало еще более ощутимым после введения карантина 12 марта. За это время гривна потеряла в стоимости 3 гривны относительно доллара и 2 гривны 70 копеек относительно евро.

      курс валют, гривня-долар, середньорічний курс
      Среднегодовой курс гривны относительно доллара / инфографика 24 канала

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины НБУ Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 04:05 Франция вышла на 4 место по количеству смертей из-за COVID-19 в мире
      Медицина 1993
      сегодня , 08:06 Коронавирус в США: количество умерших и больных резко возросло
      Лікування 10686
      сегодня , 06:45 Курс гривны к доллару на фоне экономического кризиса: прогнозы
      Статті 17949
      сегодня , 05:54 Услышьте нас, мы еще живы, – жители Монастыриского района обратились к Зеленскому
      Медицина 5193
      сегодня , 07:36 Украинские военные дали достойный отпор на Донбассе: оккупанты понесли потери
      Новини України 1018
      сегодня , 07:46 Военных на Донбассе проверяют на коронавирус: результаты тестов
      Новини України 2891
      сегодня , 06:30 Прогноз погоды на 2 апреля: в Украине будет тепло и солнечно
      Новини України 1266
      сегодня , 07:33 Доброе утро: яркая подборка приветствий
      Традиції 33395
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      1 апреля , 23:30 Коронавирус захватил Россию: куда исчез Путин
      Іван Яковина
      1 апреля , 22:46 Высший совет правосудия преследует и травит честных судей: шокирующие примеры
      Роман Маселко
      1 апреля , 11:30 Почему важна самоизоляция, если есть подозрение на коронавирус и как это правильно сделать
      Анастасія Манюхіна
      Залиште відгук