Курс валют на 2 мая: доллар и евро заметно упали в цене
На четверг, 2 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. И европейская, и американская валюта заметно упали в цене
Согласно данным НБУ 2 мая цена американского доллара составит 26 гривен 49 копеек.
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Отметим, что это на 13 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.
В свою очередь, европейская валюта будет стоить 29 гривен 49 копеек.
По сравнению с курсом на 26 апреля, это – на 12 копеек меньше.
Источник: 24 канал
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