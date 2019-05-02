Курс валют на 2 мая: доллар и евро заметно упали в цене

На четверг, 2 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. И европейская, и американская валюта заметно упали в цене

Согласно данным НБУ 2 мая цена американского доллара составит 26 гривен 49 копеек.

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Отметим, что это на 13 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

В свою очередь, европейская валюта будет стоить 29 гривен 49 копеек.

По сравнению с курсом на 26 апреля, это – на 12 копеек меньше.