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      Курс валют на 2 мая: доллар и евро заметно упали в цене

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      Курс валют НБУ на сегодня 2 мая 2019 - курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 2 мая / gettyimages.com

      На четверг, 2 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. И европейская, и американская валюта заметно упали в цене

      Согласно данным НБУ 2 мая цена американского доллара составит 26 гривен 49 копеек.

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      Отметим, что это на 13 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

      В свою очередь, европейская валюта будет стоить 29 гривен 49 копеек.

      По сравнению с курсом на 26 апреля, это – на 12 копеек меньше.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Гривна НБУ Валюта Курсы валют Доллар Евро
      Источник: 24 канал
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