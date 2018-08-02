Курс валют на 2 августа: доллар существенно подорожал

На четверг, 2 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская валюта значительно подорожала, в то же время европейская валюта остановила рост.

Об этом сообщает НБУ. Читайте также: НБУ ввел новые правила расчета и обнародования курса валют По официальным данным американский доллар подорожает на 10 копеек и будет стоить 26 гривен 96 копеек. Европейская валюта удержит ту же цену, что и в предыдущий банковский день, она составит 31 гривну 53 копейки.