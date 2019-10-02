Курс валют на 2 октября: доллар и евро прибавили в цене

В среду, 2 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты подорожали.

По данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, американская валюта прибавила в цене 35 копеек. Поэтому в среду доллар стоит 24 гривны 55 копеек.

Узнайте, каким будет курс гривны в последующие годы

В то же время европейская валюта подорожала еще больше – на 41 копейку. Так, стоимость евро составляет 26 гривен 76 копеек.