Курс валют на 2 октября: доллар и евро прибавили в цене
В среду, 2 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты подорожали.
По данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, американская валюта прибавила в цене 35 копеек. Поэтому в среду доллар стоит 24 гривны 55 копеек.
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В то же время европейская валюта подорожала еще больше – на 41 копейку. Так, стоимость евро составляет 26 гривен 76 копеек.
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