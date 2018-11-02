В пятницу, 2 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как и американская, так и европейская валюты прибавили в цене.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 2 ноября цена американского доллара составит 28,16 гривны.

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Заметим, что это на 5 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

Относительно евро, то он также подорожал, однако уже посущественней. Если сравнивать с курсом на четверг, его цена выросла аж на 26 копеек.

Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 32,08 гривны.