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      Курс валют 2 декабря: доллар и евро снова подешевели

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      Курс валют НБУ 2 декабря / isorepublic.com

      На понедельник, 2 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты незначительно упали в цене.

      Согласно данным НБУ, 2 декабря за один американский доллар придется выложить 23,97 гривны.

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      Это на 7 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

      Евро, со своей стороны, также подешевел, однако уже на 12 копеек, если сравнивать с курсом на пятницу, 29 ноября.

      Таким образом, в понедельник европейская валюта будет стоить 26,33 гривны.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют НБУ Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна Валюта
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