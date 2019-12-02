Курс валют 2 декабря: доллар и евро снова подешевели

На понедельник, 2 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты незначительно упали в цене.

Согласно данным НБУ, 2 декабря за один американский доллар придется выложить 23,97 гривны.

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Это на 7 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

Евро, со своей стороны, также подешевел, однако уже на 12 копеек, если сравнивать с курсом на пятницу, 29 ноября.

Таким образом, в понедельник европейская валюта будет стоить 26,33 гривны.