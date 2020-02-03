Курс валют на 3 февраля: доллар снова дороже 25 гривен, евро подорожал еще больше

На понедельник, 3 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. С самого начала недели ощутимо прибавят в цене обе западные валюты.

По курсу национального регулятора, американский доллар вновь поднялся выше отметки в 25 гривен, подорожав сразу на 11 копеек.

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В понедельник за один "вечнозеленый" придется заплатить 25 гривен 3 копейки. Последний раз американский доллар стоил больше 25 гривен еще в конце октября прошлого года.

В то же время главная валюта Евросоюза выросла еще ощутимее – сразу на 18 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем ​​31 января.

Поэтому 2 февраля за один евро придется выложить 27 гривен 66 копеек.

Отметим, что стоимость иностранных валют по отношению к гривне почти постоянно растет с начала 2020 года. Если в конце прошлого года Нацбанку приходилось объяснять постоянное укрепление гривны, то теперь все наоборот – регулятор вынужден оправдываться за постоянное удешевление национальной валюты.

Как растет валюта с началу 2020 года:

В конце 2019 года Национальный банк установил курс доллара на уровне 23,7 гривны, а евро – 26,4 гривны. Такая цена сохранялась в течение рождественско-новогодних праздников в январе 2020 года.

После праздников валюта начала постепенно дорожать. На протяжении января как доллар, так и евро прибавили в цене более 1 гривны 20 копеек.

Заметим, согласно прогнозу Министерства экономики, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.

Среднегодовой курс доллара по отношению к гривне с 1996 / инфографика 24 канала