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      Курс валют на 3 февраля: доллар снова дороже 25 гривен, евро подорожал еще больше

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      Курс валют НБУ на 3 февраля / reshot.com

      На понедельник, 3 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. С самого начала недели ощутимо прибавят в цене обе западные валюты.

      По курсу национального регулятора, американский доллар вновь поднялся выше отметки в 25 гривен, подорожав сразу на 11 копеек.

      Стоит знать! Почему гривна начала падать: объяснение НБУ

      В понедельник за один "вечнозеленый" придется заплатить 25 гривен 3 копейки. Последний раз американский доллар стоил  больше 25 гривен еще в конце октября прошлого года.

      В то же время главная валюта Евросоюза выросла еще ощутимее – сразу на 18 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем ​​31 января.

      Поэтому 2 февраля за один евро придется выложить 27 гривен 66 копеек.

      Отметим, что стоимость иностранных валют по отношению к гривне почти постоянно растет с начала 2020 года. Если в конце прошлого года Нацбанку приходилось объяснять постоянное укрепление гривны, то теперь все наоборот – регулятор вынужден оправдываться за постоянное удешевление национальной валюты.

      Как растет валюта с началу 2020 года:

      • В конце 2019 года Национальный банк установил курс доллара на уровне 23,7 гривны, а евро – 26,4 гривны. Такая цена сохранялась в течение рождественско-новогодних праздников в январе 2020 года.
      • После праздников валюта начала постепенно дорожать. На протяжении января как доллар, так и евро прибавили в цене более 1 гривны 20 копеек.
      • Заметим, согласно прогнозу Министерства экономики, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.

      Среднегодовой курс доллара по отношению к гривне с 1996 / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Курсы валют НБУ Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна Валюта
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