08:48
3 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ МЕЛЬНИЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая русско-турецкая война. Российская медицина пугает
      Вєсті Кремля
      22:15, 2 марта
      Вести.UA: Почему Зеленский созывает Раду. Рабинович подался в диджеи
      Вєсті.UA
      19:46, 2 марта
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ МЕЛЬНИЧУК

      Курс валют на 3 марта: доллар и евро стремительно взлетели в цене

      - Читати новину українською

      На вторник, 3 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Цена обоих валют существенно пошла вверх.

      Так, по прогнозам НБУ, во вторник, 3 февраля, один американский доллар будет стоить 24 гривны 81 копейку. Заметим, что это на 22 копейки больше по сравнению с курсом за понедельник, 2 марта.

      Это интересно: Как коронавирус повлияет на курс валют в Украине

      Такую ситуацию слишком странной назвать сложно, поскольку последние 2 недели доллар США успел минимум 4 раза прибавить в цене и 3 раза подешеветь. Правда, до такой отметки он добрался впервые за 3 недели. Ранее доллар держался на уровне 24,45 – 24,65 гривны.

      В свою очередь, евро 3 марта резко прибавил в цене. По сравнению с предыдущим банковским днем европейская валюта подорожала на 62 копейки.

      Так, цена одного евро 3 марта составляет 27 гривен 60 копеек.

      До этого таких резких скачков не было: к примеру, за последние 5 дней евро постепенно дорожал (на 52 копейки).

      курс валют долар прогноз Україна
      Прогноз курса доллара / инфографика 24 канала​
       

      Что известно об экс-командире "Айдара" Сергее Мельничуке, которого задержали в Греции
      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Валюта Курсы валют
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:40 Коронавирус похоронит индустриальный мир?
      Кирило Мартинов
      сегодня , 07:09 Туберкулез в Украине: что изменится в системе лечения и есть ли причины для паники
      Світлана Попова
      24 февраля , 14:50 Тест-драйв Mini Cooper SE: грек проти Ґрети
      сегодня , 06:40 Что известно об экс-командире "Айдара" Сергее Мельничуке, которого задержали в Греции
      Альона Захарова
      26 февраля , 14:46 5 самых частых ошибок при ремонте кухни – фото
      Ростислав Струтинський
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук