Курс валют на 3 марта: доллар и евро стремительно взлетели в цене

На вторник, 3 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Цена обоих валют существенно пошла вверх.

Так, по прогнозам НБУ, во вторник, 3 февраля, один американский доллар будет стоить 24 гривны 81 копейку. Заметим, что это на 22 копейки больше по сравнению с курсом за понедельник, 2 марта.

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Такую ситуацию слишком странной назвать сложно, поскольку последние 2 недели доллар США успел минимум 4 раза прибавить в цене и 3 раза подешеветь. Правда, до такой отметки он добрался впервые за 3 недели. Ранее доллар держался на уровне 24,45 – 24,65 гривны.

В свою очередь, евро 3 марта резко прибавил в цене. По сравнению с предыдущим банковским днем европейская валюта подорожала на 62 копейки.

Так, цена одного евро 3 марта составляет 27 гривен 60 копеек.

До этого таких резких скачков не было: к примеру, за последние 5 дней евро постепенно дорожал (на 52 копейки).



Прогноз курса доллара / инфографика 24 канала​

