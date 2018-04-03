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Курс валют на 3 апреля: перед праздниками доллар и евро сдали позиции

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Курс валют НБУ на 3 апреля: доллар и евро подешевели
Курс валют НБУ на 3 апреля: доллар и евро подешевели / currency-converter.com.au

На вторник, 3 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, как европейская, так и американская валюта несколько упали в цене.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 3 апреля цена американского доллара составит 26,16 гривны.

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Заметим, что это на 14 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день.

Относительно евро, то он в свою очередь также несколько потерял.

Так, европейская валюта подешевела на 18 копеек, если сравнивать с курсом на понедельник, 2 апреля, и теперь она будет стоить 32,23 гривны.

Теги: Новости Украины Деньги Гривна Доллар Доллар-Гривна евро НБУ Валюта Курсы валют
Источник: 24 Канал
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