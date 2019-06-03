Курс валют на 3 июня: доллар потерял в цене, евро – добавил

На понедельник, 3 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, доллар несущественно подешевел, а евро несколько подорожал.

Согласно данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, в понедельник американская валюта потеряла 2 копейки. Так, доллар США стоит 26 гривен 85 копеек. Читайте также: Досрочные выборы и экономика: чего ждать украинцам Тем временем европейская валюта подорожала всего на 2 копейки. И в понедельник стоимость 1 евро составляет 29 гривен 94 копейки.