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      Курс валют на 3 июня: доллар потерял в цене, евро – добавил

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      Курс валют НБУ на сегодня 03.06.2019 - курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 3 июня / gettyimages.com

      На понедельник, 3 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, доллар несущественно подешевел, а евро несколько подорожал.

      Согласно данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, в понедельник американская валюта потеряла 2 копейки. Так, доллар США стоит 26 гривен 85 копеек.

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      Тем временем европейская валюта подорожала всего на 2 копейки. И в понедельник стоимость 1 евро составляет 29 гривен 94 копейки.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Доллар-Гривна Доллар Гривна Евро
      Источник: 24 канал
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