Курс валют на 3 июня: доллар потерял в цене, евро – добавил
На понедельник, 3 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, доллар несущественно подешевел, а евро несколько подорожал.
Согласно данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, в понедельник американская валюта потеряла 2 копейки. Так, доллар США стоит 26 гривен 85 копеек.
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Тем временем европейская валюта подорожала всего на 2 копейки. И в понедельник стоимость 1 евро составляет 29 гривен 94 копейки.
Источник: 24 канал
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