Курс валют на 3 июля: доллар и евро синхронно дешевеют
На вторник, 3 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Ведущие мировые валюты подешевели на несколько копеек.
Так, согласно официальным данным на сайте регулятора, по сравнению с предыдущим банковским днем американский доллар упал сразу на 10 копеек.
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Во вторник его официальный курс составит 26 гривен 23 копейки.
Зато евро сдал позиции лишь на 5 копеек.
3 июля его официальный курс будет на отметке 30 гривен 53 копейки.
Источник: 24 Канал
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