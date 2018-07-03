Курс валют на 3 июля: доллар и евро синхронно дешевеют

На вторник, 3 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Ведущие мировые валюты подешевели на несколько копеек.

Так, согласно официальным данным на сайте регулятора, по сравнению с предыдущим банковским днем американский доллар упал сразу на 10 копеек.

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Во вторник его официальный курс составит 26 гривен 23 копейки.

Зато евро сдал позиции лишь на 5 копеек.

3 июля его официальный курс будет на отметке 30 гривен 53 копейки.