Курс валют на 3 августа: европейская валюта существенно подешевела

На пятницу, 3 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американский доллар подорожал на несколько копеек, в то же время евро существенно подешевело.

Об этом сообщает НБУ. Читайте также: НБУ распродает валюту, чтобы стабилизировать курс гривны По официальным данным американский доллар подорожает на 5 копеек и будет стоить 27 гривен 1 копейку. Европейская валюта по сравнению с предыдущим банковским днем подешевеет на 16 копеек и будет стоить 31 гривну 37 копеек.