Курс валют на 3 августа: европейская валюта существенно подешевела
На пятницу, 3 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американский доллар подорожал на несколько копеек, в то же время евро существенно подешевело.
Об этом сообщает НБУ.
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По официальным данным американский доллар подорожает на 5 копеек и будет стоить 27 гривен 1 копейку.
Европейская валюта по сравнению с предыдущим банковским днем подешевеет на 16 копеек и будет стоить 31 гривну 37 копеек.
Источник: 24 канал
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