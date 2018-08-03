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Курс валют на 3 августа: европейская валюта существенно подешевела

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Курс валют НБУ на 3 августа
Курс валют НБУ на 3 августа / travelex.com

На пятницу, 3 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американский доллар подорожал на несколько копеек, в то же время евро существенно подешевело.

Об этом сообщает НБУ.

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По официальным данным американский доллар подорожает на 5 копеек и будет стоить 27 гривен 1 копейку.

Европейская валюта по сравнению с предыдущим банковским днем подешевеет на 16 копеек и будет стоить 31 гривну 37 копеек.

Теги: евро Гривна Доллар Доллар-Гривна Валюта Курсы валют Новости Украины НБУ
Источник: 24 канал
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