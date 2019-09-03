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      Курс валют на 3 сентября: доллар заметно подорожал

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 3 сентября 2019
      Курс валют НБУ на 3 сентября / gettyimages.com

      На вторник, 3 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным Нацбанка, американская валюта существенно прибавила в цене тогда как евро наоборот – потерял.

      Согласно данным НБУ, 3 сентября цена одного американского доллара составит 25 гривен 26 копеек.

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      Это на 12 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

      В свою очередь, евро продолжает дешеветь. Его стоимость будет на 5 копеек меньше, если сравнивать с курсом на понедельник, 2 сентября.

      Таким образом 3 сентября цена евро составит 27 гривен 70 копеек.

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      Теги: Новости Украины Доллар Доллар-Гривна Евро Курсы валют Валюта Гривна НБУ
      Источник: 24 канал
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