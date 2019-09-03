Курс валют на 3 сентября: доллар заметно подорожал

На вторник, 3 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным Нацбанка, американская валюта существенно прибавила в цене тогда как евро наоборот – потерял.

Согласно данным НБУ, 3 сентября цена одного американского доллара составит 25 гривен 26 копеек.

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Это на 12 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

В свою очередь, евро продолжает дешеветь. Его стоимость будет на 5 копеек меньше, если сравнивать с курсом на понедельник, 2 сентября.

Таким образом 3 сентября цена евро составит 27 гривен 70 копеек.