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      Курс валют на 3 октября: доллар и евро существенно подорожали

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 3 октября 2019
      Курс валют НБУ на 3 октября / unsplash.com

      В четверг, 3 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты прибавили в цене.

      Согласно данным НБУ, 3 октября цена одного американского доллара составит 24,86 гривны.

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      Заметим, что это на 31 копейку меньше, чем было в предыдущий банковский день.

      Относительно евро, то он также подорожал – плюс 40 копеек, если сравнивать с курсом на среду, 2 октября.

      Таким образом, в четверг цена евро составит 27,16 гривны.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Деньги Доллар-Гривна Гривна НБУ Курсы валют Доллар Евро Валюта
      Источник: 24 канал
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