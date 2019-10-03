Курс валют на 3 октября: доллар и евро существенно подорожали

В четверг, 3 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты прибавили в цене.

Согласно данным НБУ, 3 октября цена одного американского доллара составит 24,86 гривны.

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Заметим, что это на 31 копейку меньше, чем было в предыдущий банковский день.

Относительно евро, то он также подорожал – плюс 40 копеек, если сравнивать с курсом на среду, 2 октября.

Таким образом, в четверг цена евро составит 27,16 гривны.