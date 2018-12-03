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      Курс валют на 3 декабря: несмотря на военное положение доллар и евро сдают позиции

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      Курс валют НБУ на сегодня 3 декабря 2018 - курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 3 декабря: доллар и евро существенно потеряли в цене / flickr.com

      На понедельник, 3 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюта существенно подешевели.

      Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 3 декабря цена американского доллара составит 28,22 гривны.

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      Заметим, что это на 17 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

      Относительно евро, то он также подешевел, однако уже существеннее – минус 26 копеек, если сравнивать с курсом на пятницу.

      Следовательно, в понедельник европейская валюта будет стоить 32,06 гривны.

       

      Теги: Новости Украины НБУ Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта евро
      Источник: 24 канал
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