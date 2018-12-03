На понедельник, 3 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюта существенно подешевели.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 3 декабря цена американского доллара составит 28,22 гривны.

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Заметим, что это на 17 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

Относительно евро, то он также подешевел, однако уже существеннее – минус 26 копеек, если сравнивать с курсом на пятницу.

Следовательно, в понедельник европейская валюта будет стоить 32,06 гривны.