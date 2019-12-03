09:12
3 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 2 декабря
      Вєсті.UA
      19:29, 2 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Курс валют 3 декабря: цена доллара упала. евро несколько добавил

      74 Читати новину українською
      Каким будет курс валют от НБУ 3 декабря / censor.net.ua

      На вторник, 3 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, американская валюта несколько упала в цене, зато европейская добавила.

      Согласно данным НБУ, 3 декабря один американский доллар будет стоить 23,96 гривни.

      Советуем ознакомиться! Курс доллара к концу 2019 года: аналитики JP Morgan сделали прогноз

      Заметим, что это на 1 копейку меньше, чем было в предыдущий банковский день.

      Что касается евро, то он наоборот подорожал – прибавил 8 копеек, если сравнивать с курсом на понедельник, 2 декабря.

      Таким образом, во вторник за единицу европейской валюты придется выложить 26,41 гривны.

      На Донбассе погибли двое спецназовцев СБУ: детали и фото погибших
      сегодня
      733
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Деньги Курсы валют Валюта Гривна Доллар Доллар-Гривна Евро
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:40 Україні потрібні персональні санкції для Журавльова і Ко
      Блог Соцмережі 126
      сегодня , 08:01 Главные новости 2 декабря: новые детали убийства сына депутата Соболева, в Украине заснежило
      Ірина Вихрущ 827
      сегодня , 07:03 Алименты на ребенка: кто имеет право на выплаты и как их рассчитывают
      Ірина Поліщук 162
      сегодня , 01:05 Месть диктатора: Путин против НАТО
      Іван Яковина 373
      сегодня , 00:30 Зняття депутатської недоторканності: як зміниться доля "слуг народу"
      Антон Голобородько 180
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук