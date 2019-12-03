Курс валют 3 декабря: цена доллара упала. евро несколько добавил

На вторник, 3 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, американская валюта несколько упала в цене, зато европейская добавила.

Согласно данным НБУ, 3 декабря один американский доллар будет стоить 23,96 гривни.

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Заметим, что это на 1 копейку меньше, чем было в предыдущий банковский день.

Что касается евро, то он наоборот подорожал – прибавил 8 копеек, если сравнивать с курсом на понедельник, 2 декабря.

Таким образом, во вторник за единицу европейской валюты придется выложить 26,41 гривны.