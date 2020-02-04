Курс валют на 4 февраля: доллар и евро продолжают укрепляться

На вторник, 4 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты незначительно прибавили в цене.

Каким будет курс доллара по отношению к гривне

Как сообщает пресс служба НБУ на своем официальном сайте, во вторник один американский доллар будет стоить 25,08 гривны . Это на 5 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день – 3 февраля.

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Заметим, что еще в конце 2019 года американская валюта основном падала и даже опустилась к отметки 23,3 гривны за единицу. Однако уже в 2020-м доллар начал дорожать и сначала преодолел отметку в 24 гривны , а 3 февраля – и в 25 гривен .

В НБУ в свою очередь говорят, что им пришлось продать 143,5 миллиона долларов из международных золотовалютных резервов для поддержки курса гривны. Также в Нацбанке уверяют, что угрозы для обесценивания гривны нет , и гривня продолжит укрепляться в 2020 году.

Согласно прогнозам Минэкономики и экспертов, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит примерно 27 гривен за один доллар.

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Каким будет курс евро по отношению к гривне

Если сравнивать с курсом на 3 февраля , евро немного вырос. Таким образом, европейская валюта подорожала на 9 копеек и во вторник будет стоить 27,75 гривны за единицу . Примечательно, что в предыдущий банковский день евро также подорожал.

В конце прошлого года евро основном дешевел и сумел опуститься ниже 26 гривен . В частности, 20 декабря за единицу европейской валюты надо было выложить 25,98 гривны.

С начала нового года стоимость евро была на уровне 26,4 – 26,5 гривны за единицу . Впервые евро достиг показателя в 26,9 гривны 17-го января и с тех пор постепенно поднимался вверх. В конце концов европейская валюта преодолела отметку в 27 гривен 24 января. 27 числа она снова упала ниже 27 гривен – до 26,85 гривны за один евро. Но на следующий банковский день евро уже поднялся до 27,12 гривны. После этого европейская валюта лишь укреплялась.