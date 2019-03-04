Курс валют на 4 марта: доллар не претерпел никаких изменений, евро немного потерял

В понедельник, 4 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, цена американской валюты не изменилась, зато европейская – подешевела.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 4 марта цена американского доллара составит 26,86 гривен.

Заметим, что аналогично "зеленый" стоил и в предыдущий банковский день.

Относительно евро, то он наоборот подешевел и сделал это несколько существеннее – минус 8 копеек, если сравнивать с курсом на пятницу.

Следовательно, в понедельник европейская валюта будет стоить 30,58 гривен.