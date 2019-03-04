Курс валют на 4 марта: доллар не претерпел никаких изменений, евро немного потерял
В понедельник, 4 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, цена американской валюты не изменилась, зато европейская – подешевела.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 4 марта цена американского доллара составит 26,86 гривен.
Заметим, что аналогично "зеленый" стоил и в предыдущий банковский день.
Относительно евро, то он наоборот подешевел и сделал это несколько существеннее – минус 8 копеек, если сравнивать с курсом на пятницу.
Следовательно, в понедельник европейская валюта будет стоить 30,58 гривен.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы20 февраля , 15:53
Как выглядят парашютные прыжки десантников на воду: зрелищные фото24 августа 2016 , 00:30
Сколько украинцев хочет переехать жить за границу: впечатляющее количество31 августа 2016 , 17:23 1
Звезда сборной Украины попал в команду недели FIFA 1917 октября 2018 , 21:38
В Нью-Йорке взорвали автомобильный мост: видео17 января , 16:40