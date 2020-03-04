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      Курс валют на 4 марта: гривна продолжает падать

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      На среду, 4 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Цены обоих валют продолжают расти.

      По прогнозам НБУ, в среду, 4 марта, за один американский доллар нужно отдать 24 гривны 94 копейки. А это на 13 копеек больше, чем по сравнению с курсом за вторник, 3 марта.

      Обратите внимание: Как коронавирус повлияет на курс валют в Украине

      В последние дни курс доллара то рос, то падал. За последние две недели доллар успел меньшей мере 4 раза подорожать и трижды подешеветь. Однако до текущего уровня доллар добрался впервые за 3 недели. Ранее он держался на уровне 24,45 24,65 гривны.

      В то же время европейская валюта тоже подорожала. И по сравнению с предыдущим банковским днем 3 марта стоит на 9 копеек больше. За один евро нужно выложить 27 гривен 69 копеек.

      Резкий скачок в стоимости главной валюты ЕС произошел 3 марта 62 копейки, в предыдущие же 5 дней валюта дорожала постепенно (в среднем на 52 копейки).

      курс валют гривня долар євро
      Прогноз курса доллара/ Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины НБУ Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро
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