Курс валют на 4 апреля: доллар и евро синхронно подорожали

В среду, 4 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, основные мировые валюты в унисон выросли в цене.

Так, доллар США по сравнению с предыдущим банковским днем прибавил в цене сразу 16 копеек.

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Официальный курс "зеленого" на среду, 4 апреля, составит 26 гривен 32 копейки.

Что касается евро, то он также не стоит на месте и за несколько дней до Пасхи пополз вверх.

Курс евро по сравнению со вторником поднялся сразу на 17 копеек и теперь составляет 32,40.