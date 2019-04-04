Курс валют на 4 апреля: евро существенно добавил, доллар не отстает
На четверг, 4 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость как американской, так и европейской валют несколько возросла.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 4 апреля цена американского доллара составит 27,08 гривны.
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Заметим, что это на 11 копеек больше, чем было предыдущего банковского дня.
Относительно евро, то его цена также выросла, если сравнивать с курсом на среду. Однако уже существеннее – плюс 24 копейки.
Следовательно, в четверг европейская валюта будет стоить 30,45 гривны.
Источник: 24 канал
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