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      Курс валют на 4 апреля: евро существенно добавил, доллар не отстает

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      Курс валют НБУ на сегодня 04.04.2019: курс доллара, курс евро
      Каким будет курс валют НБУ на 4 апреля / gettyimages.com

      На четверг, 4 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость как американской, так и европейской валют несколько возросла.

      Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 4 апреля цена американского доллара составит 27,08 гривны.

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      Заметим, что это на 11 копеек больше, чем было предыдущего банковского дня.

      Относительно евро, то его цена также выросла, если сравнивать с курсом на среду. Однако уже существеннее – плюс 24 копейки.

      Следовательно, в четверг европейская валюта будет стоить 30,45 гривны.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Гривна Евро Доллар-Гривна Доллар Валюта Курсы валют Деньги НБУ
      Источник: 24 канал
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