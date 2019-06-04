Курс валют на 4 июня: валюта резко выросла в цене

На вторник, 4 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и европейская, и американская валюта серьезно прибавили в цене.

НБУ на своем официальном сайте сообщает, что 4 июня цена американского доллара составит 26 гривен 95 копеек.

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Это на 10 копеек дороже, чем было предыдущего банковского дня – 3 июня.

В то же время, главная валюта Евросоюза уже перевалила отметку в 30 гривен, ведь добавила в цене аж 21 копейку.

Соответственно, во вторник за один евро придется отдать 30 гривен 15 копеек.