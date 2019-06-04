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      Курс валют на 4 июня: валюта резко выросла в цене

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      Курс валют НБУ на сегодня 04.06.2019 - курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 4 июня / hromadske.ua

      На вторник, 4 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и европейская, и американская валюта серьезно прибавили в цене.

      НБУ на своем официальном сайте сообщает, что 4 июня цена американского доллара составит 26 гривен 95 копеек.

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      Это на 10 копеек дороже, чем было предыдущего банковского дня – 3 июня.

      В то же время, главная валюта Евросоюза уже перевалила отметку в 30 гривен, ведь добавила в цене аж 21 копейку.

      Соответственно, во вторник за один евро придется отдать 30 гривен 15 копеек.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
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