Курс валют на 4 июля: доллар и евро начали дорожать
В среду, 4 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Да, и американская и европейская валюта существенно выросли в цене.
Согласно информации на официальном сайте НБУ, в среду, 4 июля, стоимость американского доллара составляет 26 гривен 29 копеек. Это на 6 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
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Европейская валюта также выросла в цене, однако значительно ощутимее – плюс 14 копеек, если сравнивать с курсом на вторник, 3 июля.
Таким образом, в среду за один евро придется отдать 30 гривен 67 копеек.
Источник: 24 Канал
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