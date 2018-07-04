Курс валют на 4 июля: доллар и евро начали дорожать

В среду, 4 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Да, и американская и европейская валюта существенно выросли в цене.

Согласно информации на официальном сайте НБУ, в среду, 4 июля, стоимость американского доллара составляет 26 гривен 29 копеек. Это на 6 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Читайте также: Рада разрешила возобновить кредитование: в НБУ объяснили, что это означает

Европейская валюта также выросла в цене, однако значительно ощутимее – плюс 14 копеек, если сравнивать с курсом на вторник, 3 июля.

Таким образом, в среду за один евро придется отдать 30 гривен 67 копеек.