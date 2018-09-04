Курс валют на 4 сентября: доллар подорожал, евро также немного добавил
На вторник, 4 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, как американская, так и европейская валюта немного прибавили в цене.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 4 сентября цена американского доллара составит 28,38 гривны.
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Заметим, что это на 14 копеек дороже, чем было предыдущий банковский день.
Относительно евро, то он также добавил, правда, если сравнивать с курсом на понедельник, 3 сентября, уже менее существенно – лишь плюс 3 копейки.
Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 32,94 уровня.
Источник: 24 Канал
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