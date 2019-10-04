Курс валют на 4 октября: тенденция к удешевлению гривны продолжается
В пятницу, 4 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе мировые валюты немного прибавили в цене, но уже не так много, как в предыдущий банковский день.
Согласно данным с официальной страницы НБУ, 4 октября один американский доллар стоит 24 гривны 88 копеек.
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Это лишь на 2 копейки больше, чем было в предыдущий банковский день (3 октября).
Евро же подорожал больше – плюс 8 копеек.
Цена евро в пятницу – 27 гривен 24 копейки.
Источник: 24 канал
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