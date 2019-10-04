Курс валют на 4 октября: тенденция к удешевлению гривны продолжается

В пятницу, 4 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе мировые валюты немного прибавили в цене, но уже не так много, как в предыдущий банковский день.

Согласно данным с официальной страницы НБУ, 4 октября один американский доллар стоит 24 гривны 88 копеек. По теме: Каким будет уровень инфляции в Украине до конца 2019 года Это лишь на 2 копейки больше, чем было в предыдущий банковский день (3 октября). Евро же подорожал больше – плюс 8 копеек. Цена евро в пятницу – 27 гривен 24 копейки.