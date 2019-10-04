09:12
4 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА 112 КАНАЛ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кадыров любит расслабиться в снегу. Фотограф Путина
      Вєсті Кремля
      21:58, 3 октября
      Вести.UA: Красноречие Тищенко с журналистами. Украинцы разъярены на Зеленского
      Вєсті.UA
      19:55, 3 октября
      Как частные фирмы получают прибыль от государственной земли: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, 2 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА 112 КАНАЛ

      Курс валют на 4 октября: тенденция к удешевлению гривны продолжается

      114 Читати новину українською
      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 4 октября 2019
      Курс валют НБУ на 4 октября / unsplash.com

      В пятницу, 4 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе мировые валюты немного прибавили в цене, но уже не так много, как в предыдущий банковский день.

      Согласно данным с официальной страницы НБУ, 4 октября один американский доллар стоит 24 гривны 88 копеек.

      По теме: Каким будет уровень инфляции в Украине до конца 2019 года

      Это лишь на 2 копейки больше, чем было в предыдущий банковский день (3 октября).

      Евро же подорожал больше – плюс 8 копеек.

      Цена евро в пятницу – 27 гривен 24 копейки.

      blog_ava
      День учителя в Украине: праздничные картинки-поздравления
      сегодня
      579
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Курсы валют Гривна Доллар-Гривна НБУ Доллар Евро Валюта
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Боротьба з рейдерством: чому це необхідно для бізнесу та інвесторів
      сегодня , 08:40 Боротьба з рейдерством: чому це необхідно для бізнесу та інвесторів
      Ярослав Гришин 200
      "Динамо" не сумело обыграть "Лугано" в матче Лиги Европы: видео
      сегодня , 08:13 "Динамо" не сумело обыграть "Лугано" в матче Лиги Европы: видео
      Ігор Саджениця 293
      Экономическое чудо Гончарука: заложили ли обещанное развитие в Программу действий правительства?
      сегодня , 07:10 Экономическое чудо Гончарука: заложили ли обещанное развитие в Программу действий правительства?
      Антон Голобородько 408
      Пропаганда для детей, оставили без биометрики и пожар на катере "Шуя": новости Крымнаша
      3 октября , 22:00 Пропаганда для детей, оставили без биометрики и пожар на катере "Шуя": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 507
      "Партия Шария" и "Оппозиционный блок": какие партии лишились государственного финансирования
      3 октября , 20:30 "Партия Шария" и "Оппозиционный блок": какие партии лишились государственного финансирования
      Ірина Поліщук 456
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук