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      Курс валют на 4 ноября гривна укрепилась на несколько копеек

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 4 ноября 2019
      Курс валют НБУ на 4 ноября / gettyimages.com

      На понедельник, 4 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе мировые валюты несколько потеряли в цене по отношению к украинским деньгам.

      По данным официального сайта НБУ, американская валюта потеряла в цене 6 копеек. Поэтому в понедельник, 4 ноября, доллар США стоит 24 гривны 75 копеек.

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      Европейская валюта подешевела чуть больше – на 12 копеек. Теперь стоимость евро составляет 27 гривен 56 копеек.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Евро Валюта Курсы валют Доллар-Гривна Доллар НБУ Гривна
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