Курс валют на 4 ноября гривна укрепилась на несколько копеек

На понедельник, 4 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе мировые валюты несколько потеряли в цене по отношению к украинским деньгам.

По данным официального сайта НБУ, американская валюта потеряла в цене 6 копеек. Поэтому в понедельник, 4 ноября, доллар США стоит 24 гривны 75 копеек. Читайте также: Что изменится в ноябре: подорожание газа, э-удостоверения водителя и новые правила для нардепов Европейская валюта подешевела чуть больше – на 12 копеек. Теперь стоимость евро составляет 27 гривен 56 копеек.