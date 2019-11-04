Курс валют на 4 ноября гривна укрепилась на несколько копеек
На понедельник, 4 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе мировые валюты несколько потеряли в цене по отношению к украинским деньгам.
По данным официального сайта НБУ, американская валюта потеряла в цене 6 копеек. Поэтому в понедельник, 4 ноября, доллар США стоит 24 гривны 75 копеек.
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Европейская валюта подешевела чуть больше – на 12 копеек. Теперь стоимость евро составляет 27 гривен 56 копеек.
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